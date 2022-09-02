REYTİNG SONUÇLARI 1 EYLÜL 2022 AÇIKLANDI! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 1 Eylül 2022 Perşembe gününün reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oluyor. Peki, 1 Eylül 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 1 Eylül Perşeme günü reyting sonuçlarına dair detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 1 EYLÜL 2022 PERŞEMBE

1 Eylül Perşembe günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla en çok izlenen dizi, yapım belli oldu. İşte sonuçlar;

Total'de 1. sırada Show TV’de izleyiciyle buluşan “Gelsin Hayat Bildiği Gibi”, 2. sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye”, 3. sırada ATV’de yayınlanan “Müge Anlı İle Tatlı Sert” yer aldı.

AB'de ise 1. sırada “Gelsin Hayat Bildiği Gibi”, 2. sırada “Masterchef Türkiye” 3. sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

TOTALDE İLK 10 PROGRAM

AB'DE İLK 10 PROGRAM

ABC'DE İLK 10 PROGRAM



