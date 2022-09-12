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REYTİNG SONUÇLARI 11 EYLÜL 2022! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

12.09.2022 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçlarıyla beraber en çok izlenen diziler ve yapımlar merak konusu oldu. Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. 11 Eylül Pazar akşamı televizyon ekranlarında Masterchef, Tozluyaka, Yargı, Gül Masalı gibi yapımlar yer aldı. Peki,11 Eylül 2022 Pazar Reyting sonuçlarına göre hangi yapım, dizi birinci oldu? İşte reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 11 EYLÜL 2022! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 11 Eylül 2022 Pazar günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak.. Peki, 11 Eylül 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 11 Eylül Pazar günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 11 EYLÜL 2022 PAZAR

11 Eylül Pazar akşamı reyting sonuçları bir çok vatandaş tarafından merak edilip arama motorlarında sorgulanıyor. 11 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz eş zamanlı güncellenecektir.

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Masterchef Yargı dizisi Reyting sonuçları Gül Masalı dizisi Tozluyaka dizisi
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