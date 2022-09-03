Reyting sonuçları 2 Eylül 2022 açıklandı! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 2 Eylül 2022 Cuma günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. Peki, 2 Eylül 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 2 Eylül Cuma günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 2 EYLÜL 2022 CUMA

2 Eylül Cuma akşamı reyting sonuçları bir çok vatandaş tarafından merak edilip arama motorlarında sorgulanıyor. 2 Eylül reyting sonuçları şöyle;

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye”, 2. sırada ATV’de ekrana gelen “Müge Anlı İle Tatlı Sert”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye”, 2.sırada TRT1’de yayınlanan “Kasaba Doktoru” 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

TOTAL, AB VE ABC'DE İLK 10 PROGRAM 2 EYLÜL 2022



