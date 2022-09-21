REYTİNG SONUÇLARI 20 EYLÜL 2022 AÇIKLANDI! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 20 Eylül 2022 Salı günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak.. Peki, 20 Eylül 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 20 Eylül Salı günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 20 EYLÜL 2022 SALI

20 Eylül Salı akşamı reyting sonuçları bir çok vatandaş tarafından merak edilip arama motorlarında sorgulanıyor. 20 Eylül 2022 reyting sonuçları açıklandı.

Total’de 1. sırada ATV’de ilk kez izleyici ile buluşan “Ben Bu Cihana Sığmazam”, 2. sırada Kanal D’de ekranlara gelen “Üç Kız Kardeş”, 3. sırada ise ATV’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “Ben Bu Cihana Sığmazam”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Üç Kız Kardeş” yer aldı.

ATV’de ilk bölümüyle ekrana gelen “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi Total’de, AB’de ve ABC’de tüm listelerde 1. sırada yer aldı.

TOTAL, AB VE ABC'DE İLK 10 PROGRAM 20 EYLÜL 2022



