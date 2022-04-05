Reyting Sonuçları 4 Nisan Pazartesi: Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım reytinglerde birinci oldu?

4 Nisan Pazartesi reyting sonuçları Üç Kuruş, Alparslan Büyük Selçuklu, Hakim gibi adından söz ettiren yapımlar nedeniyle televizyon izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Medya gündeminin sıkı takipçileri Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi yapım reytinglerde birinci oldu? sorularının yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. 4 Nisan reyting sonuçları ve ayrıntılar haberimizde...

4 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI BİRİNCİSİ HANGİ YAPIM OLDU?

4 Nisan Pazartesi TRT 1, ATV, Fox Tv, Kanal D, Show Tv, Star Tv ve Tv8 kanallarında farklı yapımlar yayınlandı.

4 Nisan Pazartesi akşamının reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

3 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

Total izleyici grubunda birinciliği Survivor All Star, ikinciliği Yargı, üçüncülüğü Teşkilat aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Survivor All Star yer aldı.

20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Survivor All Star, üçüncü sırada Teşkilat yer aldı.

