REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 21 EYLÜL 2022! Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından internette araştırılıyor. 21 Eylül 2022 Çarşamba gününün reyting sonuçları ve en çok izlenen yapım, dizi ve film merak konusu oldu.Peki, 21 Eylül 2022 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 21 Eylül Çarşamba günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 21 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

21 Eylül Çarşamba akşamı reyting sonuçları bir çok vatandaş tarafından merak edilip arama motorlarında sorgulanıyor. 21 Eylül 2022 reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye", 2. sırada Kanal D'de ilk bölümü ekrana gelen "O Kız", 3.sırada ATV'de yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye", 2.sırada "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3. sırada Kanal D'de ilk bölümü yayınlanan "O Kız" yer aldı.

MERAK EDENLER İÇİN: 20 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI

Total’de 1. sırada ATV’de ilk kez izleyici ile buluşan “Ben Bu Cihana Sığmazam”, 2. sırada Kanal D’de ekranlara gelen “Üç Kız Kardeş”, 3. sırada ise ATV’de yayınlanan “Müge Anlı ile Tatlı Sert” programı yer aldı.

AB’de 1. sırada “Ben Bu Cihana Sığmazam”, 2. sırada “MasterChef Türkiye”, 3. sırada ise “Üç Kız Kardeş” yer aldı.

ATV’de ilk bölümüyle ekrana gelen “Ben Bu Cihana Sığmazam” dizisi Total’de, AB’de ve ABC’de tüm listelerde 1. sırada yer aldı.

TOTAL, AB VE ABC'DE İLK 10 PROGRAM



