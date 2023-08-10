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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Maviye Sürgün, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star 9 Ağustos 2023 reyting sonuçları birincisi!

09.08.2023 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından internette araştırılıyor. 9 Ağustos Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 9 Ağustos Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 9 Ağustos 2023 Çarşamba günü reyting sonuçları ile ilgili ayrıntılar...

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 9 Ağustos Çarşamba günü televizyon ekranlarında Maviye Sürgün, Benim Güzel Ailem, MasterChef All Star, Bumblebee, Belalı Tanık ve Arı Maya gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 9 Ağustos reyting sonuçları ile ilgili detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 9 AĞUSTOS AÇIKLANDI!

9 Ağustos Çarşamba gününün reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Benim Güzel Ailem”, 3.sırada “Fox Ana Haber” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Fox Ana Haber”, 3.sırada “Benim Güzel Ailem” yer aldı.

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GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

2 Ağustos Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada Kanal D Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Benim Güzel Ailem, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

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