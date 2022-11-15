Reyting sonuçları açıklandı mı? 15 Kasım Salı Gecenin Ucunda, Yürek Çıkmazı, Ben Bu Cihana Sığmazam reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 15 Kasım Salı günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 15 Kasım Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 15 Kasım Salı günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 15 KASIM SALI AÇIKLANDI MI?

15 Kasım Salı akşamı reyting sonuçları bir çok vatandaş tarafından merak edilip arama motorlarında sorgulanıyor. 15 Kasım reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

8 Kasım 2022 Salı günü yayınlanan programların reyting sonuçları;

Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Yürek Çıkmazı yer aldı.

20+ABC1 izleyici Grubunda ise birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.



