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Reyting sonuçları açıklandı mı? Adım Farah, Kuruluş Osman, Çöp Adam 1 Mart reyting sonuçları

01.03.2023 23:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reyting sonuçları ve en çok izlenen yapımlar seyirciler tarafından merak edilip gün gün takip ediliyor. 1 Mart Çarşamba günü televizyon ekranlarında Adım Farah, Kuruluş Osman, Çöp Adam, O kız gibi yapımlar yayınlandı. Peki, Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 1 Mart reyting sonuçları...

Reyting sonuçları açıklandı mı? Adım Farah, Kuruluş Osman, Çöp Adam 1 Mart reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 1 Mart Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 1 Mart Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 1 Mart Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 1 MART AÇIKLANDI MI?

1 Mart Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

1 Mart reyting sonuçları açıklandı mı

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

22 Şubat Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Çöp Adam, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Çöp Adam, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Çöp Adam, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.

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Reyting sonuçları çöp adam kuruluş osman

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