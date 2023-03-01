Reyting sonuçları açıklandı mı? Adım Farah, Kuruluş Osman, Çöp Adam 1 Mart reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 1 Mart Çarşamba gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 1 Mart Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 1 Mart Çarşamba günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 1 MART AÇIKLANDI MI?

1 Mart Çarşamba gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

22 Şubat Çarşamba günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Çöp Adam, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Çöp Adam, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada ATV Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Çöp Adam, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.



