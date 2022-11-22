Reyting sonuçları açıklandı mı? Gecenin Ucunda, Ben Bu Cihana Sığmazam, Baba 22 Kasım reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 22 Kasım Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli oldu. Peki, 22 Kasım Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 22 Kasım Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 22 KASIM SALI AÇIKLANDI MI?

22 Kasım Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

15 Kasım Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, ikinci sırada Üç Kız Kardeş, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB Grubunda birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Yürek Çıkmazı, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, ikinci sırada Ben Bu Cihana Sığmazam, üçüncü sırada Üç Kız Kardeş yer aldı.

