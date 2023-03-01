Reyting sonuçları açıklandı mı? Gecenin Ucunda, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı 28 Şubat reyting sonuçları

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 28 Şubat Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 28 Şubat Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 28 Şubat Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 28 ŞUBAT AÇIKLANDI MI?

28 Şubat Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

21 Şubat Salı günü reyting sonuçlarına göre;

21 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı. Total'de en çok izlenen proje Üç Kız Kardeş olurken, 2. sırada ise Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yer aldı.

