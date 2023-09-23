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reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Ya Çok Seversen, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

23.09.2023 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 Eylül reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Bu akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim, Ya Çok Seversen, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı? Gönül Dağı, Kardeşlerim, Ya Çok Seversen, MasterChef All Star gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 23 Eylül Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yalı Çapkını, Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları Survivor gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 23 Eylül Cumartesi gününün reyting sonuçları...

23 EYLÜL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

23 Eylül Cumartesi gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

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GEÇEN HAFTANIN (16 EYLÜL) REYTİNG SONUÇLARI

16 Eylül tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Gönül Dağı”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Kardeşlerim”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Kardeşlerim” dizisinin özeti yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Gönül Dağı”, 2.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada “Kardeşlerim” yer aldı.

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