Reyting sonuçları açıklandı mı? Sıfırıncı Gün, Hayatımın Şansı, Çöp Adam, 11 Ocak Çarşamba reyting birincisi!

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. 11 Ocak 2023 Çarşamba günü reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 11 Ocak 2023 Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 11 Ocak Çarşamba günü reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 11 OCAK AÇIKLANDI MI?

11 Ocak Çarşamba reyting sonuçlarının açıklanmasıyla en çok izlenen dizi ve yapımlar belli olacak. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 11 Ocak reyting sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

4 Ocak Çarşamba akşamı reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise birinci sırada Kuruluş Osman, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.



