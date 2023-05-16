Reyting sonuçları açıklandı mı? Yalı Çapkını, Aile, Ben Bu Cihana Sığmazam 16 Mayıs 2023 reyting birincisi kim?

Reyting sonuçları izleyiciler tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. 16 Mayıs Salı gününe ilişkin reytinglerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Peki, 16 Mayıs Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapımlar hangileri? Hangi yapım, dizi reytinglerde birinci oldu? İşte 16 Mayıs Salı günü reyting sonuçları ve detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI 16 MAYIS AÇIKLANDI MI?

16 Mayıs Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

9 Mayıs Salı günü reyting sonuçlarına göre;

Total'de birinci sırada Üç Kız Kardeş, ikinci sırada ATV Ana Haber, üçüncü sırada Ben Bu Cihana Sığmazam yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber, üçüncü sırada Real Madrid Manchester City karşılaşması yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Aile, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber,, üçüncü sırada Aile özet yer aldı.

