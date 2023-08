Reyting sonuçları açıklandı mı? Yaz Şarkısı, Kaçış Yok, Avcı Katili, Acı Tatlı Ekşi, Anka, MasterChef gecenin birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları izleyicilerin merak konusu oldu. 27 Ağustos Pazar gününe ilişkin reyting sonuçlarının açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Yaz Şarkısı, Kaçış Yok, Avcı Katili, Acı Tatlı Ekşi, Anka, MasterChef gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. İşte 27 Ağustos Pazar gününün reyting sonuçları...

27 AĞUSTOS REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

27 Ağustos Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Reyting sonuçları her sabah saat 10.00 gibi açıklanıyor. Sonuçlar açıklandığında detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.



GEÇEN HAFTANIN (20 AĞUSTOS) REYTİNG SONUÇLARI

20 Ağustos 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Yaz Şarkısı yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Jurassic Park Yıkılmış Krallık yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada FOX Ana Haber Hafta Sonu, üçüncü sırada Karateci Çocuk yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 YAZ SARKISI FOX

4 KOYDEN INDIM SEHRE (T.S) SHOW TV

5 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV

6 KARATECI COCUK (Y.S) TRT 1

7 MEG DERINLERDEKI DEHSET (Y.S) ATV

8 SHOW ANA HABER SHOW TV

9 JURASSIC WORLD YIKILMIS KRALLIK (Y.S) KANAL D

10 KORUYUCU (Y.S) KANAL D

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 JURASSIC WORLD YIKILMIS KRALLIK (Y.S) KANAL D

4 MEG DERINLERDEKI DEHSET (Y.S) ATV

5 HER GONULDE BIR ASLAN YATAR (T.S) SHOW TV

6 EVRIM AKIN ILE EV GEZMESI KANAL D

7 KORUYUCU (Y.S) KANAL D

8 KARATECI COCUK (Y.S) TRT 1

9 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

10 STADYUM TRT SPOR

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8

2 FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX

3 KARATECI COCUK (Y.S) TRT 1

4 MEG DERINLERDEKI DEHSET (Y.S) ATV

5 HER GONULDE BIR ASLAN YATAR (T.S) SHOW TV

6 KOYDEN INDIM SEHRE (T.S) SHOW TV

7 JURASSIC WORLD YIKILMIS KRALLIK (Y.S) KANAL D

8 HABABAM SINIFI UYANIYOR (T.S) SHOW TV

9 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR OZET TV8

10 YAZ SARKISI FOX