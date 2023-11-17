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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Sakla Beni, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star 16 Kasım 2023 reyting sonuçları birincisi!

16.11.2023 23:50 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından merak edildi. 16 Kasım Perşembe gününe ilişkin verilerin açıklanmasıyla beraber en çok izlenen yapım, dizi ve film belli olacak. Bu akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen Sakla Beni, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star, Kendi Düşen Ağlamaz ve Aldatmak gibi yapımların reyting sonuçları araştırılıyor. Peki, 16 Kasım 2023 Perşembe günü reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

16 Kasım reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Dün Sakla Beni, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star, Kendi Düşen Ağlamaz ve Aldatmak gibi yapımlar ekrana geldi. Peki, 16 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Sakla Beni, Bir Derdim Var, Hudutsuz Sevda, MasterChef All Star, Kendi Düşen Ağlamaz, Aldatmak gecenin birincisi kim oldu? İşte detaylar...

16 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

16 Kasım Perşembe gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Esra Erol'da, ikinci sırada Hudutsuz Sevda, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Aldatmak, üçüncü sırada Hudutsuz Sevda yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Hudutsuz Sevda, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Aldatmak yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 ESRA EROL'DA ATV
2 HUDUTSUZ SEVDA FOX
3 ALDATMAK ATV
4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
6 SAKLA BENI STAR TV
7 ATV ANA HABER ATV
8 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 HUDUTSUZ SEVDA (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
2 ALDATMAK ATV
3 HUDUTSUZ SEVDA FOX
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 ESRA EROL'DA ATV
6 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
7 SAKLA BENI STAR TV
8 KANAL D ANA HABER KANAL D
9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV
10 HUDUTSUZ SEVDA (OZET) FOX
11 BIR DERDIM VAR KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 HUDUTSUZ SEVDA FOX
2 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
3 ALDATMAK ATV
4 ESRA EROL'DA ATV
5 SAKLA BENI STAR TV
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
8 ATV ANA HABER ATV
9 HUDUTSUZ SEVDA (OZET) FOX
10 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV

GEÇEN HAFTANIN (9 KASIM) REYTİNG SONUÇLARI

9 Kasım tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de 1.sırada Atv’de izleyiciyle buluşan “Aldatmak”, 2. sırada Fox TV’de yayınlanan “Hudutsuz Sevda”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada TV8’de ekrana gelen “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Aldatmak”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber” yer aldı.

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