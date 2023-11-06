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REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef 5 Kasım 2023 reyting sonuçları birincisi!

05.11.2023 23:12 | Son Güncelleme:
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Reyting sonuçları izleyiciler tarafından merak edildi. 5 Kasım Pazar gününe ilişkin verilerin yayımlanması ile birlikte en çok izlenen yapım, dizi ve film netleşti. Dün Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gibi yapımlar yayınlandı. Peki, reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 5 Kasım Pazar gününün reyting sonuçları ile ilgili detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef 5 Kasım 2023 reyting sonuçları birincisi!

Reyting sonuçları araştırılıyor. Birincilik mücadelesi veren dizilerin izleyicileri, sonuçları yakından takip ediyor. Geçtiğimiz gün Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef All Star gibi yapımlar ekrana geldi. 5 Kasım reyting sonuçları belli oldu. İşte Yargı, Teşkilat, Kirli Sepeti, Kim Milyoner Olmak İster, MasterChef gibi yapımların ekrana geldiği 5 Kasım 2023 reyting sonuçları birincisi...

5 KASIM REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU!

5 Kasım Pazar gününe ilişkin reyting sonuçları açıklandı.

Yargı dizisi Total'de 6,04, AB'de 7,33 ve ABC1'de 7,79 ile birinci oldu.

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GEÇEN HAFTANIN (29 EKİM) REYTİNG SONUÇLARI

29 Ekim 2023 tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yargı, ikinci sırada Teşkilat, üçüncü sırada Atatürk TV özel yayını yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Atatürk TV özel yayını, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Atatürk TV özel yayını, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D
2 TESKILAT TRT 1
3 ATATURK TV OZEL YAYINI (T.S) FOX
4 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
5 FOX ANA HABER CUMHURIYET OZEL FOX
6 YARGI (OZET) KANAL D
7 FOX'TA ATATURK'UN DUNYASI FOX
8 OBJEKTIFIN ARDI ATATURK FOX
9 ATV ANA HABER ATV
10 SHOW ANA HABER SHOW TV

AB İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D
2 ATATURK TV OZEL YAYINI (T.S) FOX
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 TESKILAT TRT 1
5 FOX ANA HABER CUMHURIYET OZEL FOX
6 OBJEKTIFIN ARDI ATATURK FOX
7 YARGI (OZET) KANAL D
8 FOX'TA ATATURK'UN DUNYASI FOX
9 TESKILAT (OZET) TRT 1
10 KANAL D ANA HABER KANAL D

20+ABC1 İLK 10 PROGRAM

1 YARGI KANAL D
2 ATATURK TV OZEL YAYINI (T.S) FOX
3 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR TV8
4 TESKILAT TRT 1
5 FOX ANA HABER CUMHURIYET OZEL FOX
6 YARGI (OZET) KANAL D
7 OBJEKTIFIN ARDI ATATURK FOX
8 FOX'TA ATATURK'UN DUNYASI FOX
9 TESKILAT (OZET) TRT 1
10 HABER ONU SHOW TV

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