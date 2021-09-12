Reyting sonuçları belli oldu mu? 11 Eylül hangi dizi, program reytingde birinci oldu?

12 Eylül Pazar gününde, 11 Eylül Cumartesi reyting sonuçları açıklanıyor. Reyting sonuçları TOTAL, AB ve ABC1 olarak açıklanıyor. 11 Eylül'de total izleyici grubunda, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Gönül Dağı" dizisi birinciliği aldı. İşte 11 Eylül reyting sonuçları...
Total izleyici grubunda birinciliği Gönül Dağı ,ikinciliği Kardeşlerim, üçüncülüğü ise Kardeşlerim (Özet) aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinciliği MasterChef Türkiye, üçüncü sırada ise Kardeşlerim yer aldı.
20+ABC 1 Grubunda ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinciliği Kardeşleri, üçüncü sırada ise Gönül Dağı (ÖZET) yer aldı.
1 - GÖNÜL DAĞI
2 - KARDEŞLERİM
3 - KARDEŞLERİM (ÖZET)
4 - MASTERCHEF TÜRKİYE
5 - FOX ANA HABER
6 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
7 - SHOW ANA HABER
8 - ORTA DİREK ŞABAN
9 - ŞARKILAR BİZİ SÖYLER
10 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TEKRAR)
1 - GÖNÜL DAĞI
2 - MASTERCHEF TÜRKİYE
3 - KARDEŞLERİM
4 - GÜLBİN TOSUN İLE FOX ANA HABER HAFTA SONU
5 - GÖNÜL DAĞI (ÖZET)
6 - ŞARKILAR BİZİ SÖYLER
7 - KARDEŞLERİM (ÖZET)
8 - MASTERCHEF TÜRKİYE (ÖZET)
9 - GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW (TEKRAR)
10 - HAVA DURUMU
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