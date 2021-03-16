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Reytinglerde çakılan 'Şarkılar Bizi Söyler' veda mı ediyor?

16.03.2021 15:33 | Son Güncelleme:
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Reytinglerde çakılan 'Şarkılar Bizi Söyler' veda mı ediyor?

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler" programı beklentiyi karşılayamadı. Reytinglerde çakılan programın yayına veda edeceği iddia edildi.

Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici'yi bir araya getiren "Şarkılar Bizi Söyler" programı 25 Şubat Perşembe gününden beri seyirciyle buluşuyor.

Seyirciye müzik ziyafeti sunan eğlence programı, İbo Show'a rakip olmuştu. Ancak büyük umutlarla başlayan program reytinglerde beklentiyi bir türlü karşılamadı.Programın final yapacağı öne sürüldü.

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KAN KAYBETTİ

İlk bölümü Total'de 16., AB'de 12. ve ABC1'de ise 11. sırada yer alan program son haftalarda giderek kan kaybetti.

İlk 10'da kendisine yer bulamayan programı Kanal D farklı günlerde de yayınlamayı denese de istenen rakamlarına bir türlü ulaşılamadı. Program kurgusunun zayıflığıyla ilgili de çok sayıda eleştirinin yapıldığı "Şarkılar Bizi Söyler"in ekran ömrü merak konusu oldu.

Ardından program yayın hayatına veda edecek iddialarını da beraberinde getirdi.

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