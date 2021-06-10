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Reza Zarrab’dan boşanan Ebru Gündeş’ten dikkat çeken paylaşım!

10.06.2021 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin güçlü seslerinden biri olan Ebru Gündeş, 2010 yılında evlendiği Reza Zarrab’tan 2021 yılında aldatma iddiası ile boşandı. Başarılı sanatçı Ebru Gündeş, evli olduğu dönemde Reza Zarrab’ın kendisini Hadise ile aldattığının iddia edilmesinin ardından Zarrab’a boşanma davası açmıştı. Hadise ise tüm bu iddiaları yalanlamış ve aldatma için de gerekli kanıt oluşturulamamıştı.

Reza Zarrab’dan boşanan Ebru Gündeş’ten dikkat çeken paylaşım!

11 yıllık evliliğini sonlandıran Ebru Gündeş, bu konu ile ilgili sessizliğini bir süredir koruyordu. Ancak Ebru Gündeş’in geçtiğimiz gün attığı bir sosyal medya paylaşımı kafaları karıştırdı. Bu paylaşımı ile gündeme bomba gibi düşen Ebru Gündeş’in imalı paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı. İşte o paylaşım…

KAFALARI KARIŞTIRDI!
İhanet nedeniyle boşanma davası açan Ebru Gündeş geçtiğimiz aylarda 11 yıllık eşi Reza Zarrab ile yollarını ayırmıştı.

Ebru Gündeş sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile kafaları karıştırdı. Ünlü sanatçı Instagram hesabından, "Sonra çekildim bir kenara, seyrettim bütün olup biteni. Baktım kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye" yazarak Özdemir Asaf'tan alıntı yaptı.

İDDİALARI REDDETTİ
Ebru Gündeş, Reza Zarrab'a "evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı" gerekçesiyle boşanma davası açmıştı. Gündeş dilekçede eşinin başka kadınlarla ilişkisi olduğunu hatta o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını belirtmişti. Gündeş'in "Tanıyorum" dediği kadının Hadise olduğu iddia edilmişti.

Bunun üzerine açıklama yapan Hadise "Kimse benim namusumu, şerefimi lekeleyemez. Avukatım Hakan Öncel aracılığı ile tüm hukuki yollarla bu mübarek Ramazan gününde bana bunu yaşatanlara hesabını soracağım" diyerek yasak aşk iddialarını sert bir dille yalanladı.


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Anahtar Kelimeler:
Ebru Gündeş Hadise
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