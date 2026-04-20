Rezervasyonlu şehir: Gideceğinizi haber vermezseniz ceza yersiniz!

İtalya’nın gözde turizm merkezlerinden Venedik, aşırı turist yoğunluğunu kontrol altına almak için geçtiğimiz yıl başlattığı “giriş ücreti” uygulamasını bu yaz daha geniş kapsamla yeniden devreye alıyor. Özellikle günübirlik ziyaretçileri hedef alan sistemde, son dakika plan yapan turistler daha fazla ücret ödeyecek.

SON DAKİKA GELENE DAHA PAHALI

Yeni düzenlemeye göre, şehri ziyaret etmek isteyenler en az 4 gün önceden rezervasyon yaptırırsa 5 euro ödeyecek. Ancak planını son ana bırakanlar için bu ücret iki katına çıkarak 10 euro olacak. Böylece yetkililer, ani turist akınlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

BAZI ZİYARETÇİLER MUAF

Uygulama herkesi kapsamıyor. Sabah erken saatlerde ya da akşam geç saatlerde giriş yapanlar, şehirde konaklayan turistler, Venedik’te yaşayanlar ve burada doğanlar ile öğrenciler ve çalışanlar ücret ödemeyecek. Ancak muaf olanların da sistem üzerinden kayıt yaptırması gerekiyor. Ziyaretçilere verilen QR kodlar, başta Santa Lucia Tren İstasyonu olmak üzere şehirdeki 7 farklı noktada kontrol edilecek. Kurallara uymayanlara ise 50 ila 300 euro arasında ceza kesilecek.

UYGULAMA GENİŞLETİLDİ

Bu yıl ücretli giriş günlerinin sayısı artırıldı. Geçtiğimiz yıl 54 gün uygulanan sistem, bu yaz 60 güne çıkarıldı. Özellikle yoğun yaz sezonunda daha fazla gün bu kapsama alınacak.

TURİST SAYISI DÜŞTÜ AMA YETERLİ DEĞİL

Veriler, uygulamanın kısmen etkili olduğunu ortaya koydu. 2024’te günlük ortalama 16 bin 676 olan ziyaretçi sayısı, 2025’te 13 bin 46’ya geriledi.