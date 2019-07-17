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Rick and Morty 4. sezondan ilk fotoğraflar geldi

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SİNEMA TV  | 17.07.2019 08:54 | Son Güncelleme

Kasım ayında iki yıllık ara sona eriyor. Rick and Morty, dördüncü sezondan ilk iki görsel gün yüzüne çıktı.

Rick and Morty 4. sezondan ilk fotoğraflar geldi

Nevi şahsına münhasır dizi Rick and Morty’den iki yıl aradan sonra ilk görseller geldi. Kemik bir hayran kitlesine sahip olan dizinin dördüncü sezonunun kaç bölümden oluşacağı ise şimdilik bilinmiyor. Uzun zamandır dizinin Twitter sayfasından gizemli videolar paylaşılıyordu. İki yıllık aranın ardından herkesin aklında “yeni sezonun ne zaman başlıyor?” sorusu vardı. Bu soru Twitter’dan cevaplandı. “Rick and Morty kasımda dönüyor.” diyerek müjdeyi veren yapımın attığı bu tweet saniyeler içinde binlerce kez paylaşıldı. Tam tarih verilmese de Kasım 2019‘da Rick ve Morty’nin maceraları ekrana geri geliyor.

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Adult Swim’in yıldızı olan dizinin görsellerden birinde Rick’i Gladiator’daki Maximus’çasına görüyoruz. Justin Roilan ve Dan Harmon’un yaratıcılığını yaptığı dizi kendi zamanlarını aile hayatı ve boyutlararası yolculuk arasında bölüştürmüş alkolik bilim insanı Rick ve onun kolayca etkilenmiş torunu Morty’nin talihsizlikliklerini konu ediniyor.

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1 Nisan 2018’de “Bushworld Adventures” adını taşıyan bir kısa filmi yayınlanan dizinin Avustralya’da geçen alternatif bir versiyonunu anlatılmıştı. Rick and Morty dizisi için Mayıs 2018’de 70 yeni bölüm siparişi verdildiğini hatırlatmadan geçmeyelim.

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Anahtar Kelimeler:
Rick and Morty Netflix Adult Swim Justin Roilan Dan Harmon

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