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Ricky Gervais: Oscar'ı bir şartla parasız da sunabilirim

26.01.2022 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 Oscar Ödülleri'nin üç yıl aranın ardından ilk kez sunuculu olacağı açıklansa da o sunucunun kim olacağı henüz belli değil. Yıllardır üst üste reytinglerde hüsrana uğrayan Oscar töreni için Ricky Gervais seçeneği öne çıkarken, ünlü komedyenin Oscar'ı sadece bir şartla parasız bile sunması söz konusu.

Ricky Gervais: Oscar'ı bir şartla parasız da sunabilirim

2022 Oscar Ödülleri, üç yıl aranın ardından yeniden sunucuyla gerçekleştirilecek.
Bu duyuru, Oscar’da kimin sunucu olabileceği tartışmalarını fitilledi. Başlarda öne çıkan isim Örümcek Adam'ın yıldızı Tom Holland oldu. Ancak son yıllarda üst üste reytinglerde beklentinin altında kalan Oscar töreni için son zamanlarda Ricky Gervais ismi konuşulmaya başladı.

İngiliz oyuncu, komedyen, yazar ve yönetmen daha önce beş kez sunduğu Altın Küre Ödülleri’nin her birinde sivri diliyle adından söz ettirmişti.

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Her şeye ve herkese neredeyse ağzına geldiğini canlı yayında sansürsüz olarak söyleyen, yeri geldiğinde ödül alanlarla acımasızca dalga geçen Gervais, haliyle ödül töreninin de reytinglerini artırıyordu. İşte tam da bu nedenle Oscar organizatörleri, Gervais’i bir sunucu olarak düşünmeye başladı.

Gervais seçeneğinin masada olması, reytinglerde son zamanların en yüksek rakamına ulaşma şansı yaratabilir.
NTV’nin aktardığına göre Gervais, son olarak ABC’de katıldığı The View adlı programda, Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, kendi esprilerini yazmasına izin verir ve sansür uygulamayacağına söz verirse töreni sunabileceğini yineleyerek bir ekleme yaptı.

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