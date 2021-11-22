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Rıdvan Dilmen açıkladı: Barcelona Mesut Özil'i istiyor!

22.11.2021 19:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rıdvan Dilmen'den gündemi karıştıracak müthiş bir iddia ortaya atıldı. Barcelona'nın Mesut Özil ile ilgilendiğini söyleyen Dilmen, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Rıdvan Dilmen açıkladı: Barcelona Mesut Özil'i istiyor!
Mesut Özil

Mesut Özil

ALM Almanya
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe'de performansıyla sürekli gündeme gelen tecrübeli oyuncu Mesut Özil ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Rıdvan Dilmen, Mesut'u isteyen dünya devini açıkladı.

BARCELONA İSTİYOR

Barcelona'nın Mesut Özil ile ilgilendiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Barcelona Mesut Özil ile ilgileniyor, Barcelona sportif direktörü Eric Abidal, Mesut Özil ile birebir görüşmeler yaptı. Ben de yanındaydım." dedi.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Rıdvan Dilmen'in bu açıklamasının ardından sosyal medya adeta karıştı. Kısa süre içinde gündem olan bu haber en çok konuşulan olaylar arasına girdi.


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Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen Fenerbahçe Futbol Kulübü Mesut Özil
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