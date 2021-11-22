Rıdvan Dilmen açıkladı: Barcelona Mesut Özil'i istiyor!

Fenerbahçe'de performansıyla sürekli gündeme gelen tecrübeli oyuncu Mesut Özil ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Rıdvan Dilmen, Mesut'u isteyen dünya devini açıkladı.

BARCELONA İSTİYOR

Barcelona'nın Mesut Özil ile ilgilendiğini söyleyen Rıdvan Dilmen, "Barcelona Mesut Özil ile ilgileniyor, Barcelona sportif direktörü Eric Abidal, Mesut Özil ile birebir görüşmeler yaptı. Ben de yanındaydım." dedi.

SOSYAL MEDYA KARIŞTI

Rıdvan Dilmen'in bu açıklamasının ardından sosyal medya adeta karıştı. Kısa süre içinde gündem olan bu haber en çok konuşulan olaylar arasına girdi.





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