SPOR

Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Alex Ferguson benzetmesi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 04.11.2018 09:43 | Son Güncelleme

Medipol Başakşehir, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Turuncu-lacivertliler karşılaşmanın 18. dakikasında Epureanu'nun attıpı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı. NTV'de konuşan Rıdvan Dilmen, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Alex Ferguson benzetmesi

Medipol Başakşehir'in Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan övgüyle bahsetti. Abdullah Avcı'yı efsane İngiliz teknik direktör Alex Ferguson'a benzeten Rıdvan Dilmen, "Milli takımı çıktığında, turuncu formadan başka takım çalıştırmadı" dedi.

PARTNERDizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?Dizi setlerinde oyuncular nasıl vakit geçiriyor?
Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok
Şenol Güneş: Ne faturası? İş hayatı değil ki burasıŞenol Güneş: Ne faturası? İş hayatı değil ki burası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Medipol Başakşehir Beşiktaş epureanu rıdvan dilmen

En Çok Okunan Haberler

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok

Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok

Fırat Aydınus'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu

Fırat Aydınus'un Galatasaray-Fenerbahçe derbisi notu belli oldu

Fatih Terim'den Fırat Aydınus'a olay sözler

Fatih Terim'den Fırat Aydınus'a olay sözler

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Alex Ferguson benzetmesi

Rıdvan Dilmen'den Abdullah Avcı'ya Alex Ferguson benzetmesi

Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok

Beşiktaş taraftarından Loris Karius'a büyük şok

Şenol Güneş: Ne faturası? İş hayatı değil ki burası

Şenol Güneş: Ne faturası? İş hayatı değil ki burası

Beşiktaş'ın yıldızı Adriano, Başakşehir maçında sakatlandı

Beşiktaş'ın yıldızı Adriano, Başakşehir maçında sakatlandı

Gökhan Töre'den Beşiktaş'a iyi haber

Gökhan Töre'den Beşiktaş'a iyi haber

Alvaro Negredo: Beşiktaş'ta kalmak isterdim

Alvaro Negredo: Beşiktaş'ta kalmak isterdim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.