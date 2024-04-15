SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Süper Lig
  4. Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk tahmini! ''Galatasaray ile Fenerbahçe maçında...''

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk tahmini! ''Galatasaray ile Fenerbahçe maçında...''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.04.2024 07:41
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de karşılaştığı Fatih Karagümrük’ü deplasmanda 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, bir sezonda dış sahada üst üste 10 galibiyet alarak rekor kırdı. Bu karşılaşma sonrası konuşan Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın şampiyonluk şansını değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk tahmini! ''Galatasaray ile Fenerbahçe maçında...''

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadelede 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi’nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Rıdvan Dilmen, kritik galibiyetin ardından flaş yorumlarda bulundu. İşte Dilmen'in açıklamaları...

"FENERBAHÇE İÇİN ÇOK HAYIRLI BİR GOL OLDU YEDİKLERİ GOL"

14d21bac79264a62b4fc14f07d6b36e6

"Fenerbahçe, Karagümrük'ün istediği gibi bir kadro ile çıktı. Karagümrük, son dakikalara kadar 0-0 götürüp son dakikalarda gol bulmak istedi normal olarak. İlk yarıda 47 dakika boyunca iki takımında planı set oynamaktı. İsmail Kartal ve Fenerbahçe için çok hayırlı bir gol oldu yedikleri gol. Belki de ikinci yarıda değişiklikler olmayacaktı"

"YENİLEN GOL FENERBAHÇE'YE GALİBİYETİ GETİRDİ"

a11ce6a2d8484acba42da2be9d5fc55c

"Devrede yenilen gol Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Krunic yerine belki Zajc'ı alacaktı İsmail Kartal. İkinci yarıda oyun olarakta hükmetmeye başladı Fenerbahçe. Ferdi gelmeye çalışıyordu ama Osayi'de hücuma gelmeye başladı"

"RAMS PARK'A PUAN OLARAK ÖNDE ÇIKAN ŞAMPİYON OLUR"

b45ac9c40b3e4223a20075716e945900

"Ligin özeti 3 veya 4. hafta belliydi. Şampiyonluk RAMS Park'a kalacak. İki takımında RAMS Park'a kadar galip geleceğini düşünüyorum. RAMS Park'a puan olarak önde çıkan takım şampiyon olur. Bugün o yüzden çok değerli bir galibiyet elde etti Fenerbahçe"

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ebrar Karakurt'un performansına dayanamadı!Ebrar Karakurt'un performansına dayanamadı!
Beşiktaş'ta Santos gitti, kriz bitmedi!Beşiktaş'ta Santos gitti, kriz bitmedi!
İngiltere'de inanılması güç hafta! Zirve değişti...İngiltere'de inanılması güç hafta! Zirve değişti...
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Dilmen fenerbahçe galatasaray Süper Lig sezon atatürk olimpiyat süper li iyet
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan 'bay bay' diyecek" dedi, tek tek saydı! Mehmet Şimşek detayı...

Erdoğan 'bay bay' diyecek" dedi, tek tek saydı! Mehmet Şimşek detayı...

Dansı 'müstehcen' bulununca sert çıktı

Dansı 'müstehcen' bulununca sert çıktı

Panathinaikos maçında olay çıktı!

Panathinaikos maçında olay çıktı!

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk tahmini!

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk tahmini!

Yabancı VAR hakemi Fenerbahçe maçına damga vurdu!

Yabancı VAR hakemi Fenerbahçe maçına damga vurdu!

Ebrar Karakurt'un performansına dayanamadı!

Ebrar Karakurt'un performansına dayanamadı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Stanley, Columbia, Crocs ve dahası... Ünlü markalardaki indirimleri sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

Çok satanlarda bir numara! Sportif kombinlerinizin favorisi olacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.