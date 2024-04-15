Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak şampiyonluk tahmini! ''Galatasaray ile Fenerbahçe maçında...''

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Mücadelede 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, Edin Dzeko ve Michy Batshuayi’nin golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Rıdvan Dilmen, kritik galibiyetin ardından flaş yorumlarda bulundu. İşte Dilmen'in açıklamaları...

"FENERBAHÇE İÇİN ÇOK HAYIRLI BİR GOL OLDU YEDİKLERİ GOL"

"Fenerbahçe, Karagümrük'ün istediği gibi bir kadro ile çıktı. Karagümrük, son dakikalara kadar 0-0 götürüp son dakikalarda gol bulmak istedi normal olarak. İlk yarıda 47 dakika boyunca iki takımında planı set oynamaktı. İsmail Kartal ve Fenerbahçe için çok hayırlı bir gol oldu yedikleri gol. Belki de ikinci yarıda değişiklikler olmayacaktı"

"YENİLEN GOL FENERBAHÇE'YE GALİBİYETİ GETİRDİ"

"Devrede yenilen gol Fenerbahçe'ye galibiyeti getirdi. Krunic yerine belki Zajc'ı alacaktı İsmail Kartal. İkinci yarıda oyun olarakta hükmetmeye başladı Fenerbahçe. Ferdi gelmeye çalışıyordu ama Osayi'de hücuma gelmeye başladı"

"RAMS PARK'A PUAN OLARAK ÖNDE ÇIKAN ŞAMPİYON OLUR"

"Ligin özeti 3 veya 4. hafta belliydi. Şampiyonluk RAMS Park'a kalacak. İki takımında RAMS Park'a kadar galip geleceğini düşünüyorum. RAMS Park'a puan olarak önde çıkan takım şampiyon olur. Bugün o yüzden çok değerli bir galibiyet elde etti Fenerbahçe"





