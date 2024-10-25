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Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Beşiktaş derbisi hakkında çarpıcı iddia! ''Bu 11'le oynarsa Beşiktaş kazanır"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.10.2024 07:28
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 3. haftasında deplasmanda Fransız ekibi Lyon’u 1-0 mağlup etti. Gecenin bir diğer maçında Fenerbahçe, kendi evinde Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Bu müthiş maçların ardından konuşan Rıdvan Dilmen, Pazartesi günü oynanacak derbi hakkında flaş bir tahminde bulundu.

Rıdvan Dilmen'den Galatasaray-Beşiktaş derbisi hakkında çarpıcı iddia! ''Bu 11'le oynarsa Beşiktaş kazanır"

Yorumlarıyla gündemi belirlemeye devam eden Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak bir açıklama geldi. Galatasaray'ın Pazartesi günü Beşiktaş'ı ağırlayacağı maç hakkında konuşan Dilmen, sarı-kırmızılıları uyardı.

"BU İLK 11 İLE OYNARSA BEŞİKTAŞ KAZANIR"

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"Derbinin gidişatını Okan Buruk'un belirleyeceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ın ne oynayacağını biliyoruz ama Galatasaray'ın dizilişi önemli. Elfsborg maçındaki ilk 11 ile oynarsa Beşiktaş kazanır."

"ŞU MAÇLAR ANTRENÖR KOVDURUR"

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"Şu maçlar antrenör kovdurur. Bu arada Türkiye'de 4 tane şehir deplasmanına gittin. Büyük iş yaptı Beşiktaş. İstatistiklerden, oyundan bağımsız diyorum. Bu 14-15 kişilik kadrosuyla... Ben iyi bir kadrosu olduğunu düşünüyorum. Virajı ilk 9-10 hafta itibarıyla iyi döndüler. Özellikle bu Lyon da gördüğüm en etkili takım oldu."

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

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"Youssef En-Nesyri'yi sürekli oynatması gerekiyor. Bundan sonra Jose Mourinho karar verecek. Bodrum maçında onunla başlamak zorunda. Oyuncuların konsantrasyonuna baktığımız zaman at sahibine göre kişner, liderin konsantrasyonu yüksekse... Bence bugün kıyafeti bile konsantre olmuş durumdaydı. Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye gelme sebebi bu! Ben böyle bir oyun isterim."

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Rıdvan Dilmen beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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