Rıdvan Dilmen'den hakem Ümit Öztürk'e eleştiri: Maçın önüne geçti

Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Galatasaray kendi sahasında Trabzonspor'u konuk ederken, mücadele 3-1 Sarı-Kırmızılılar'ın üstünlüğü ile sona erdi. 90 dakikayı usta yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.

DİLMEN'İN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Galatasaray'ın Onyekuru'nun yerde kalmasının ardından kazandığı penaltıyı yorumlayan Dilmen, "Ümit Öztürk, maça muazzam bir tempo getirdi. Ufak çekmeler falan hep oynattı. Penaltı pozisyonu çok tartışılacaktır ama Bülent Yıldırım'ın Ümit Öztürk'ü VAR'a çağırmamasının, bence bir şey görmesi. Ben müdahale görmedim, yanılıyor olabilirim" diye konuştu.

Diagne'nin ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesi gerektiğini dile getiren Dilmen, "Ümit Öztürk'ün en net hatası, Diagne'ye 2. sarı kartını gösterememesi. İlk yarının sonunda yaptığı hareket başka zaman olsa bence 2. sarı kartı verirdi. Fatih Terim mutlaka Diagne'yi çıkarmak zorunda" ifadelerini kullandı.

"Hakem Ümit Öztürk maalesef maçın önüne geçti. Bir hakem maalesef maçın önüne böyle geçer, maçtaki pozitif havayı böyle bozar. Sana ne be hakem, niye bozmaya çalışıyorsun? Niye MHK'yı zor durumda bırakıyorsun? Bir hakem bu kadar pozitif geçen maçın önüne bu kadar geçebilir. Trabzonspor'da oyuncular kahveye giremezler ya, bu yaşta Faroz'da kahveye almazlar. Zor şartlar var. Trabzonspor Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biridir. İlk penaltı için muhakkak Bülent Yıldırım bir şey görmüştür diyorum, saygısızlık yapmak istemiyorum. Trabzonspor'un penaltı pozisyonunda Bülent Yıldırım bu sefer ekrana çağırdı Ümit Öztürk'ü. Benim gözlerim 3 numara, gözlüksüz gördüm. Ümit Öztürk de gördü. Muhtemelen izlerse Fatih Terim de Trabzonspor'un bir penaltısı verilmedi diyecektir Marcao'nun hareketi için. Diagne'nin net kırmızı kart görmesi lazımdı. 3-1'den 3-2'ye gelse, sezonu etkileyebilecek bir maç. Biz bu konuları konuşmak zorunda kalıyoruz. Küfürün Türkçesi, İngilizcesi olmaz. Soldado'yu konuştum diyorlar, burada da Nagatomo yaptı deniyor. 2 tane kritik hatayla maçı mahvetti Ümit Öztürk. Penaltıyı görmeyebilirsin. Ama VAR'a gittikten sonra 10 hakem varsa 11'i verir bu penaltıyı."

