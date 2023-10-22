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Rıdvan Dilmen, Galatasaray'daki problemi açıkladı! 'Icardi, o isimden memnun değil! Okan Buruk ile görüşür!'

22.10.2023 10:40 | Son Güncelleme:
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk etti. Sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanan müsabakadan 2-1'lik üstünlükle ayrıldı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 26. ve 82. (P) dakikalarda Mauro Icardi kaydetti. Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Arjantinli yıldızının bir takım arkadaşından memnun olmadığını iddia etti. İşte detaylar...

Rıdvan Dilmen, Galatasaray'daki problemi açıkladı! 'Icardi, o isimden memnun değil! Okan Buruk ile görüşür!'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecan ve mücadeleye sahne olan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Galatasaray, puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 26. ve 82. (P) dakikalarda Mauro Icardi kaydetmişti. Aslan, Arjantinli yıldızının üstün performansıyla derbiden galip ayrılırken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

DİLMEN'DEN OLAY YORUM

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Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mauro Icardi'nin takım arkadaşı Tete'den memnun olmadığını öne sürdü.

"ICARDI, TETE'DEN MEMNUN DEĞİL"

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TV 8,5'ta derbiyi yorumlayan Dilmen, "Muhtemelen Icardi, Tete ve Okan hoca ile iletişime geçer. Bence Tete'den hiç memnun değil. En son bir pozisyonda yeter dedi. Ayağında topu çok tutuyor." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in Icardi sözleri, kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.

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