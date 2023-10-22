Rıdvan Dilmen, Galatasaray'daki problemi açıkladı! 'Icardi, o isimden memnun değil! Okan Buruk ile görüşür!'

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Büyük bir heyecan ve mücadeleye sahne olan müsabaka, sarı - kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorun ardından Galatasaray, puanını 25'e yükseltti ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri 26. ve 82. (P) dakikalarda Mauro Icardi kaydetmişti. Aslan, Arjantinli yıldızının üstün performansıyla derbiden galip ayrılırken, flaş bir iddia ortaya atıldı.

DİLMEN'DEN OLAY YORUM

Spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Mauro Icardi'nin takım arkadaşı Tete'den memnun olmadığını öne sürdü.

"ICARDI, TETE'DEN MEMNUN DEĞİL"

TV 8,5'ta derbiyi yorumlayan Dilmen, "Muhtemelen Icardi, Tete ve Okan hoca ile iletişime geçer. Bence Tete'den hiç memnun değil. En son bir pozisyonda yeter dedi. Ayağında topu çok tutuyor." ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'in Icardi sözleri, kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu.





