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Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun şifresini paylaştı! ''Bunu yapan takım şampiyon olur"

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.09.2024 10:31
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Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-1 yenilen Fenerbahçe, sezonun ilk derbisinden boynu bükük ayrıldı. Mücadelenin ardından derbiyi değerlendiren Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de şampiyon olacak takımla ilgili şifreleri paylaştı.

Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun şifresini paylaştı! ''Bunu yapan takım şampiyon olur"

Fenerbahçe, bu sezon ligde ilk kez mağlup oldu. Sezona etkili bir başlangıç yapan ve oynadığı 5 maçın 4'ünü kalesini gole kapatarak kazanan sarı-lacivertliler, tek puan kaybını deplasmanda 2-0 öne geçtiği Göztepe müsabakasında yaşamıştı. Fenerbahçe, geride kalan 5 maçta hiç yenik duruma düşmezken, Galatasaray karşısında ilk defa skorda geride kaldı. Derbi sonrası HT Spor'a açıklamalarda bulunan Rıdvan Dilmen, şampiyonluğun şifresini verdi.

"BÖYLE BİR UÇURUM HİÇ GÖRMEDİM"

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"Türk futbolunda böyle bir uçurum hiç görmedim. Koşarak play-off'a gidiyoruz. Böyle devam ederse iş oraya gidiyor. Ben nefret ediyorum play-off'tan ama Avrupa'da vasat liglerde bu var"

"BU MAÇLARDA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN TAKIM ŞAMPİYON OLUR"

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"Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un arasında oynayacağı maçlarda toplam 18 puan var. Bu maçlarda en fazla puan toplayan takım şampiyon olur. Benim iddiam da bu."

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Rıdvan Dilmen beşiktaş fenerbahçe galatasaray
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