Rihanna'dan iddialı pozlar! Göğüs estetiği itirafı

Rihanna, şimdiye kadarki en iddialı fotoğraf çekimlerinden birinde üstsüz poz verirken hayal gücüne kesinlikle hiçbir şey bırakmadı.

Interview dergisinin Nisan sayısının kapağında seksi bir rahibe gibi giyinerek büyük tepki çeken 36 yaşındaki şarkıcı, yayın için çekilen diğer pozları da paylaşmaktan çekinmedi.

İki çocuk annesi doğumlardan sonraki görünümünü sergilerken estetiğe dair de konuştu.

"İmplant istemiyorum. Sadece gerdirmek istiyorum" diyen Rihanna ayrıca göğüslerini kaldırtmak için 'biraz yara izine razı olduğunu' da itiraf etti.

Rihanna konuşmasında "Ama asla karın gerdirmek istemiyorum çünkü yeni bir göbek istemiyorum ve o izi istemiyorum, değil mi?" diye belirtti.



Rihanna ayrıca 'bıçaktan korktuğunu' ve bu nedenle 'bir şey seçmesi gerekirse' bunun göğüsleri olacağını belirtti.







