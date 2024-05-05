Rihanna "Dekoltelere özgürlük verdim" diyerek itiraf etti

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk çocuğunu kucağına aldı.

Şubat 2023'te ise ikinci kez hamile olduğunu duyuran Rihanna, 3 Ağustos'ta bir erkek çocuk daha dünyaya getirmişti. Hamilelik sürecinde giydiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Rihanna yine gündemde.

Cesur giyim tarzıyla her zamana adından söz ettiren Rihanna, geçen günlerde katılığı bir davet çıkışında pişmanlığından bahsetti.

Rihanna, "Ben hayatımda bir sürü hata yaptım. Dekoltelere özgürlük verdim. Şimdi bu işler gençlere kaldı. Geçmişte vücudumu sergilediğim için pişmanım. Bir anne olarak, ben bunları gerçekten yaptım mı diye düşünüyorum." dedi.







