MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rihanna "Dekoltelere özgürlük verdim" diyerek itiraf etti

Rihanna "Dekoltelere özgürlük verdim" diyerek itiraf etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.05.2024 09:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li rapçi ASAP Rocky ile dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna iki çocuğunu kısa süre arayla kucağına aldı. Her zaman iddialı seçimlere yapan Rihanna dekolte itirafıyla dikkat çekti.

Rihanna "Dekoltelere özgürlük verdim" diyerek itiraf etti

Rapçi ASAP Rocky ile yaklaşık iki yıldır aşk yaşayan ve gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan Rihanna, 13 Mayıs 2022'de ilk çocuğunu kucağına aldı.

Şubat 2023'te ise ikinci kez hamile olduğunu duyuran Rihanna, 3 Ağustos'ta bir erkek çocuk daha dünyaya getirmişti. Hamilelik sürecinde giydiği iddialı kıyafetlerle adından söz ettiren Rihanna yine gündemde.

ss

Cesur giyim tarzıyla her zamana adından söz ettiren Rihanna, geçen günlerde katılığı bir davet çıkışında pişmanlığından bahsetti.

Rihanna, "Ben hayatımda bir sürü hata yaptım. Dekoltelere özgürlük verdim. Şimdi bu işler gençlere kaldı. Geçmişte vücudumu sergilediğim için pişmanım. Bir anne olarak, ben bunları gerçekten yaptım mı diye düşünüyorum." dedi.


Vitrin


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Survivor Sabriye gözlerden uzak yaşıyor! Son halini paylaştıSurvivor Sabriye gözlerden uzak yaşıyor! Son halini paylaştı
Icardi ile şarkı söyleyen Simge'den Beşiktaşlıları kızdıran itirafIcardi ile şarkı söyleyen Simge'den Beşiktaşlıları kızdıran itiraf
Huysuz Virjin rolünü yakışıklı oyuncu kaptıHuysuz Virjin rolünü yakışıklı oyuncu kaptı
Anahtar Kelimeler:
Rihanna gençler çocuğun
En Çok Okunan Haberler
İntihar poşetiyle ilgili çarpıcı detay! Hapishanedeki son anları ortaya çıktı

İntihar poşetiyle ilgili çarpıcı detay! Hapishanedeki son anları ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı otelde sinir krizi geçirdi! Oteli birbirine katıp iç çamaşırlarıyla...

Ünlü şarkıcı otelde sinir krizi geçirdi! Oteli birbirine katıp iç çamaşırlarıyla...

Akaryakıta çifte indirim geliyor

Akaryakıta çifte indirim geliyor

4 aylık enflasyon netleşti! Emekliye zamda bu oran ilk defa ortaya çıktı! Tek tek hesaplandı

4 aylık enflasyon netleşti! Emekliye zamda bu oran ilk defa ortaya çıktı! Tek tek hesaplandı

Ancelotti'den maç sonu Arda için çok ilginç açıklama!

Ancelotti'den maç sonu Arda için çok ilginç açıklama!

İlk sefer gerçekleşti! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü

İlk sefer gerçekleşti! İstanbul-Sivas arası 7 saate düştü

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Anneler Günü'ne özel indirimler devam ediyor!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

Stanley kalitesiyle tanışma vakti! %25'e varan indirim sizi bekliyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.