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Rihanna nihayet hayranlarına kulak verdi! Yeni albüm hazırlığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2020 15:31 | Son Güncelleme

En son albümünü dört yıl önce çıkaran Rihanna, R9 albümü için stüdyoya girdiğini açıkladı. Rihanna hayranları heyecanla yeni albümü bekliyor.

Rihanna nihayet hayranlarına kulak verdi! Yeni albüm hazırlığı

Ünlü şarkıcı Rihanna, yeni müzik albümü için stüdyoya girdi. 31 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, 2016’da çıkardığı Anti adlı albümünden sonra dün Instagram’ında yaptığı “Stüdyoya döndüm” paylaşımıyla, ‘R9’ albümünü hazırlamaya başladığını duyurdu.Riri lakaplı ünlü şarkıcı yeni albümünde hip-hop ikilisi Pharrell Williams ve Chad Hugo ile işbirliği yapıyor.

Rihanna ile Pharrell Williams, Williams’ın N.E.R.D. adlı grubunun 2017’de çıkardığı Lemon şarkısı için işbirliği yapmıştı.

MÜZİK LİSTELERİNİN ZİRVESİNDE

Dünya genelinde 230 milyonun üzerinde kayıt satan Rihanna, tüm zamanların en çok satan müzisyenlerinden biri. Billboard Hot 100'de liste başı olan on dört single'ı sayesinde liste tarihinde bu kadar çok bir numaraya sahip olan en hızlı ve en genç solo sanatçı olan Rihanna, Billboard tarafından 2000'lerin Dijital Şarkı Sanatçısı ve 2010'ların en iyi Hot 100 sanatçısı ilan edildi. 2012'de Forbes tarafından en güçlü dördüncü ünlü olarak gösterildi ve sonraki yıl Time dergisinin “Dünyanın En Etkili 100 Kişisi” listesine dahil edildi.

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Anahtar Kelimeler:
rihanna, Rihanna albüm,

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