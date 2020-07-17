Rihanna'nın 3 milyon TL'lik tatili! Her şey koronavirüsten kaçmak için...

İngiltere'nin en zengin kadın müzisyeni unvanını alan Rihanna, koronavirüsten korunmak adına güvenli tatil için kesenin ağzını açtı. Daily Mail'de yer alan habere göre; 32 yaşındaki Rihanna, New York'un gözde bölgesi Hamptons'ta bir villa kiraladı.

Şarkıcı, bir ay burada konaklamak için 415 bin doları (yaklaşık 3 milyon TL) gözden çıkardı.

Rihanna'nın kiraladığı bu lüks tatil evinin beş yatak odası, altı buçuk banyosu bir de kendine özel bir yüzme havuzu bulunuyor.

Gözlerden uzakta tatil yapacak olan Rihanna, bu sayede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı önlem de almış oldu.

Öte yandan Rihanna'nın kiraladığı evin, Kourtney ve Khloe Kardashian'a ait olan ve iki kardeşin Take The Hamptons adlı reality show programını çektiği malikane olduğu öğrenildi.

Londra’da yaşayan Rihanna, mayıs ayında 468 milyon sterlinlik (576 milyon dolar) servetiyle İngiltere’nin en zengin kadın müzisyeni unvanını almıştı.

