Rihanna'nın bir zamanlar Travis Scott ile beraber olduğu ortaya çıktı

Dünyayı kasıp kavuran ve büyük bir hayran kitlesine sahip olan 32 yaşındaki Rihanna'nın Kylie Jenner'ın çocuğunun babası Travis Scott ile 2015 yılında gizli bir birliktelik yaşadığı ortaya çıktı.

Rihanna bu ilişkinin gizli kalmasını istemiş ancak gerçek yıllar sonra ortaya çıktı. Rihanna ve rapçi Travis Scott'un 2015 senesinde flört ettikleri öğrenildi.Scott, Rihanna’nın ricası üzerine bu ilişkiden kimseye bahsetmemiş.

Travis Scott 3 yıldır Kylie Jenner ile aşk yaşıyor. Kylie Jenner ile Travis Scott’ın 2 yaşında bir de kızları var.

