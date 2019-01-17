Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonuna tepki

Rihanna, Savage X Fenty adıyla kurduğu iç çamaşırı markası için 14 Şubat Sevgililer Günü koleksiyonu hazırladı.

Koleksiyonun tanıtımı için kendisi de objektif karşısına geçen Rihanna, sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtımda yeni koleksiyonuna aşık olduğunu belirterek satışa çıktığını belirtti.

Markasında büyük beden modellere de yer veren Rihanna’nın koleksiyonunu inceleyen Amerikan Teen Vogue dergisinin moda editörü Alysse Dalessandro, koleksiyonda büyük beden ile küçük beden iç çamaşırlarının birbirinden farklı olduğunu tespit etti.

BÜYÜK BEDEN MODELLERE FARKLI MUAMELE

Dalessandro, hem büyük beden giyimini destekleyip hem de büyük beden modellere farklı muamele yapılmasını eleştirdi.

Dalessandro, büyük beden modellerin küçük beden modeller ile aynı tasarıma sahip olmadığını, dolayısıyla küçük bedenler kadar seksi olmadığını belirtti.

Rihanna, eylül ayında New York Moda Haftası kapsamında, farklı bedenlerde modellera, hatta Slick Woods gibi hamile modellere yer verdiği bir iç çamaşırı defilesi düzenlemişti.

Rihanna için, “Şovuyla oyunu değiştirdi” benzeri yorumlar yapılmıştı.

