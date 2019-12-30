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  4. Rihanna'nın sevgilisi Hassan Jameel ile İstanbul kaçamağı olay oldu

Rihanna'nın sevgilisi Hassan Jameel ile İstanbul kaçamağı olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 15:34 | Son Güncelleme

Rihanna'nın, Suudi milyarder sevgilisi Hassan Jameel ile birlikte geçen hafta gizlice İstanbul'a geldiği, Çırağan Sarayı'nda kaldığı ve 200 bin TL'lik Sultan Suiti'ni tercih ettiği iddia edildi

Rihanna'nın sevgilisi Hassan Jameel ile İstanbul kaçamağı olay oldu

Dünyaca ünlü şarkıcı, oyuncu ve iş kadını Rihanna’nın, uzatmalı sevgilisi Hassan Jameel ile birlikte geçen hafta İstanbul’a geldikleri iddia edildi. Aşklarını Londra’da gözlerden uzakta yaşayan çiftin, Çırağan Sarayı’nın 200 bin TL’lik Sultan Suit’inde kaldığı söylendi.

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Londra’dan çıkıp Dubai’ye gidecek olan çift, plana İstanbul’u da eklemiş ve Suudi milyardere ait özel jetle İstanbul’a gelmiş. Havalimanından helikopterle Çırağan Sarayı’na giden çift, otelde fotoğraflarının çekilmemesi için geniş güvenlik önlemleri aldırmış. Çift, İstanbul’daki bir gecelerinin ardından yine Hassan Jameel’e ait özel jetle Dubai’ye uçmuş… (Sözcü)

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Anahtar Kelimeler:
hassan jameel rihanna Rihanna istanbul

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