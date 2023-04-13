Rihanna oğlunun yeni fotoğraflarını paylaştı! "ASAP Rocky'ye benziyor"

Son dönemde iç çamaşırı markasına bolca mesai harcayan ve albüm çıkarmayan Rihanna ikinci çocuğuna hamile. Rihanna son olarak aile pozlarıyla dikkat çekti.

Rihanna oğlunun yeni fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. İkinci çocuğuna hamile olan 35 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, Instagram sayfasında, oğlunun Paskalya fotoğraflarını yayınladı. Rihanna, bebeğinin fotoğraflarına "Ona bakın" diye yazdı.

Rihanna'nın, 13 Mayıs 2022'de dünyaya gelen ve adını açıklamadığı oğlu, fotoğraflarda, çimenlerin üzerinde oyuncak yumurtalar ve tavşanlarla oynarken görülüyor.

Küçük çocuğun fotoğraflarına milyonlarca beğeni yağarken, Rihanna'nın takipçileri, bebeğini ASAP Rocky'ye benzetti.



