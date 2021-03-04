Rihanna Savage X Fenty'nin yeni koleksiyonunu tanıttı

Dokuz Grammy ödüllü şarkıcı Rihanna, iç çamaşırı markası Savage X Fenty için kamera karşısına geçmekten kaçınmıyor. Markanın 1960'lar esintili mart koleksiyonunu Rihanna kendi üzerinde tanıttı.

33 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, retro tarzdaki tanıtım fotoğraflarını Instagram sayfasında paylaştı. Fotoğraflar, Savage X Fenty'nin resmi Instagram sayfasında da yayımlandı. Rihanna'nın iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağdı. Baharı karşılayan Rihanna yine gündem olmayı başardı.

MARKANIN DEĞERİ 1 MİLYAR DOLAR

Moda alanında yatırımlarıyla öne çıkan ünlü şarkıcı, pandemiden etkilenen moda markası Fenty'yi kapatma kararı almış olsa da iç çamaşırı markası Savage X Fenty ile başarısını sürdürüyor. Marka, son aldığı yatırım desteği sayesinde 1 milyar dolarlık değere ulaştı. Bu da şirketin yüzde 150 büyümesi anlamına geliyor.

FENTY KAPANIYOR, SAVAGE X BÜYÜYOR

Pandemi, özellikle satışları fiziksel mağazalara bağlı olan birçok markayı sarsarken, Savage X Fenty markası Kehlani, Megan thee Stallion gibi yüksek profilli influencer'lara yapılan büyük bir pazarlama harcaması sayesinde online satışları artırdı. Tabii ki markanın sahibi Rihanna, çevrimiçi etkileşim seviyelerini yükseltme söz konusu olduğunda başarılı bir yıldız. Markasının tanıtımı için iç çamaşırlarıyla kamera karşısına geçmekten çekinmiyor.