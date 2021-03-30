Rihanna süper minisiyle gecelerde

Pandemi sürecine rağmen başarılı çalışmalara imza atmaya devam eden Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz akşam çıktığı gece gezmesinde görüntülendi.
Süper mini tercihiyle dikkat çeken Rihanna aile yemeği yedi. Rihanna aracına binerken frikik vermemek için oldukça dikkatliydi.
Kıyafetiyle uyumlu maskesini takarak aracına binen Rihanna'nın tarzı hayranlarından tam not aldı.
2016 yılında 'Anti' albümünü müzikseverlerle buluşturduktan sonra 'Fenty' adlı iç çamaşırı ve plaj giyim markasını çıkaran Rihanna, geçtiğimiz aylarda rapçi ASAP Rocky ile yeni bir aşka yelken açmıştı.
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