MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Rihanna süper minisiyle gecelerde

Rihanna süper minisiyle gecelerde

30.03.2021 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Rihanna, önceki akşam Santa Monica'da objektiflere takıldı. Bir restoranda kardeşi ve kuzenleriyle birlikte yemek yiyen Rihanna, süper minisiyle dikkat çekti.

Rihanna süper minisiyle gecelerde

Pandemi sürecine rağmen başarılı çalışmalara imza atmaya devam eden Barbadoslu şarkıcı Rihanna, geçtiğimiz akşam çıktığı gece gezmesinde görüntülendi.

Süper mini tercihiyle dikkat çeken Rihanna aile yemeği yedi. Rihanna aracına binerken frikik vermemek için oldukça dikkatliydi.

BGUS_2097671_022

Kıyafetiyle uyumlu maskesini takarak aracına binen Rihanna'nın tarzı hayranlarından tam not aldı.

BGUS_2097671_010

2016 yılında 'Anti' albümünü müzikseverlerle buluşturduktan sonra 'Fenty' adlı iç çamaşırı ve plaj giyim markasını çıkaran Rihanna, geçtiğimiz aylarda rapçi ASAP Rocky ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

BGUS_2097671_001


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir Koronavirüse karşı yeni umut: Sprey aşılar salgını bitirebilir
Öyle bir paylaşım yaptı ki hayranları ayaklandıÖyle bir paylaşım yaptı ki hayranları ayaklandı
Yılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isimYılbaşı programına da atlamadı! Zirvedeki isim
Anahtar Kelimeler:
Rihanna
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

The Walking Dead’de hangi karakterler hayatta kalabilecek?

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Annesi doğum gününü kutladı! Paylaşımı olay oldu

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Gazetecilere çıkıştı! 'Karımın eteğinin altından mı fotoğraf çekiyorsunuz?'

Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Son hali inanılmaz

Cem Cücenoğlu 60 kilo verdi! Son hali inanılmaz

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

Bomba itiraf: 'Böylesini hiç yapmadım'

Diğer Haberler

Katie Price: Yedi yaşındayken cinsel istismara uğradım

'Yedi yaşındayken cinsel istismara uğradım'

Senem Kuyucuoğlu sevgilisiyle dudak dudağa...

Kadın sevgilisiyle dudak dudağa...

Dudaklarını küçülttüren Lara eleştirilere isyan etti

Dudaklarını küçülttürmüştü! 'Ne iğrençliğim kaldı...'

Chloe Ferry’nin paylaşımıyla başı belada! Hayranları ayaklandı

Öyle bir paylaşım yaptı ki hayranları ayaklandı

Caner Cindoruk'tan Behzat Uygur'a: Sadece mendil değil, tokaydı sattığım abi

'Sadece mendil değil, tokaydı sattığım abi'

Uraz Kaygılaroğlu'nun yatak pozuna yorum yağdı

Yatak pozuna yorum yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.