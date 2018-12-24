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Rihanna ve Suudi milyarder sevgilisi Hasan Cemil yemekte

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.12.2018 11:02 | Son Güncelleme

Rihanna, iki yıldır gözlerden uzak ilişki yaşadığı Suudi iş adamı Hasan Cemil’le akşam yemeği sonrasında görüntülendi. İkili, yan yana fotoğraf vermemek için restorandan ayrı ayrı çıktı.

Rihanna ve Suudi milyarder sevgilisi Hasan Cemil yemekte

Rihanna ve Suudi milyarder Hasan Cemil, ilişkilerini basından gizli yaşamaya çalışıyor.

İki yıldan uzun bir süredir birlikte olan ikili, önceki gün Malibu’da gösterişten uzak bir akşam yemeği yedi.

30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı ve Suudi sevgilisi, restorandan ayrı ayrı çıktı.

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Geç saatte bitirdikleri akşam yemeği sonrası, hem Rihanna’ya hem de Hasam Cemil’e korumalar eşlik etti.

Yan yana çok nadir fotoğrafları çekilebilen ikilinin gözlerden uzak yaşamaya çalıştığı ilişkisi Aralık 2016’da başladı.

Rihanna, ilişkisini Vogue dergisinin Haziran 2018 sayısına verdiği röportajda doğruladı.

Rihanna daha önce rap şarkıcıları Travis Scott ve Drake’in yanı sıra beyzbol oyuncusu Matt Kemp ile ilişki yaşamıştı.

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Rihanna ve Suudi milyarder Hasan Cemil rihanna

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