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Rihanna yine iddialı bir seçim yaptı! Eteğiyle zor anlar yaşadı

04.04.2022 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde "Psikopat bir anne" olacağım diyen Rihanna'nın hamile tarzı gündemden düşmüyor. Rihanna yine ilginç bir seçim yaptı. Los Angeles'ta arkadaşlarıyla geç saatte yemek için buluşan Rihanna tüylü eteğiyle zaman zaman zor anlar yaşadı.

Rihanna yine iddialı bir seçim yaptı! Eteğiyle zor anlar yaşadı

Rihanna hamile tarzıyla gündemden düşmüyor. Rihanna, hamilelik süreciyle ilgili "Bazen aşırı yorgun ve buna alışkın değilim. Gecenin herhangi bir saatinde uyanık kalabiliyordum ama şu an bedenim her dakika bana 'Şu an uyuman gerekiyor’ diyor” diye konuşmasına rağmen gece eğlencelerinden vazgeçmiyor.

“Hamile kıyafeti almayacağım" diyen ünlü şarkıcı, göbeğini açıkta bırakan hamilelik stili gündeme geliyordu. Arkadaşlarıyla akşam yemeğinde buluşan Rihanna bu sefer göbeğini kapadı.

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Süper mini bir elbise giyen Rihanna'nın elbisesinin alt kısmı tüy detaylıydı. Rihanna eteğiyle zaman zaman zor anlar yaşadı ve kameraların çektiği anlarda hem arkadan hem önden eteğine hakim olmaya çalıştı.

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Sevgilisi ASAP Rocky ile birlikteliğinden ilk bebeğini bekleyen 34 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, sık sık objektiflere kendine has tarz giyimiyle yansıyor. Büyüyen göbeğine vurgu yapan cesur kıyafetleriyle ilgi çeken Rihanna, “Hamile kıyafeti almayacağım. Hamile pantolonu, kotu, elbisesi ya da toplumun dayattığı başka kıyafetleri almayacağım” dedi.

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Rihanna
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