MAGAZİN

Rihanna'nın kıyafetini çarşafa benzettiler

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.04.2018 12:15 | Son Güncelleme

Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın son Instagram paylaşımları yine çok konuşuldu

Coachella festivalinde giydiği kıyafetle sosyal medyayı sallayan Rihanna'ya hayranlarından beğeni yağdı. Rihanna iç çamaşırı da giymemeyi tercih etti.

Yine olay oldu

1 / 14

Konu moda konusunda deneysel davranmaya gelince, Rihanna'nın üstüne tanımıyoruz.
2 / 14

Risk almaktan asla çekinmeyen Riri'yi her seferinde gündeme taşıyan da bu özelliği...
3 / 14

30 yaşındaki şarkıcı, dün paylaştığı fotoğraflarla bunu bir kez daha kanıtladı.
4 / 14

Coachella festivali için ilginç bir kıyafet tercih etti Rihanna...
5 / 14

Kahverengi tonlarında transparan bir kıyafet tercih eden Rihanna, altına aynı tonlarda yüksek topuklu ve uzun çizmeler giydi.
6 / 14

Barbadoslu şarkıcının bu elbisesi, takipçileri tarafından çarşafa benzetildi.
7 / 14

Gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan şarkıcı, 20 Şubat 1988 Barbados doğumlu.
8 / 14

Riri, festival kapsamında sahne alan Beyonce'nin konserini izledi.
9 / 14

10 / 14

11 / 14

12 / 14

13 / 14

14 / 14

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Coachella rihanna

En Çok Okunan Haberler

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Ve Tosun ortaya çıktı! Dubai’de 5 yıldızlı tatil...

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Trafikte yeni dönem! Araçlara özel akıllı takip sistemi geliyor

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Şırnak'tan kahreden haber: 3 şehit!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Yaşar Okuyan: Bahçeli barajı geçsin Tandoğan meydana gidip anırmayan şerefsizdir!

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Ankara'da deprem! Dışişleri Bakanlığı'nda 461 personel ihraç edildi

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Asel Köroğlu, Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sezen Aksu sessiz sedasız operasyon geçirdi

Sezen Aksu sessiz sedasız operasyon geçirdi

Tanem Sivar 7 ayda 12 kilo verdi

Tanem Sivar 7 ayda 12 kilo verdi

Aktör R. Lee Ermey hayatını kaybetti

Aktör R. Lee Ermey hayatını kaybetti

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Hülya Avşar 'Selfi' için banyodan paylaştı

Murat Yıldırım ve İmane Elbani paraya kıydı

Murat Yıldırım ve İmane Elbani paraya kıydı

Çağla Şıkel güzellik sırrını anlatırken ağladı

Çağla Şıkel güzellik sırrını anlatırken ağladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.