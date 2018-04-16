Rihanna'nın kıyafetini çarşafa benzettiler

Coachella festivalinde giydiği kıyafetle sosyal medyayı sallayan Rihanna'ya hayranlarından beğeni yağdı. Rihanna iç çamaşırı da giymemeyi tercih etti.
Yine olay oldu
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Konu moda konusunda deneysel davranmaya gelince, Rihanna'nın üstüne tanımıyoruz.
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Risk almaktan asla çekinmeyen Riri'yi her seferinde gündeme taşıyan da bu özelliği...
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30 yaşındaki şarkıcı, dün paylaştığı fotoğraflarla bunu bir kez daha kanıtladı.
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Coachella festivali için ilginç bir kıyafet tercih etti Rihanna...
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Kahverengi tonlarında transparan bir kıyafet tercih eden Rihanna, altına aynı tonlarda yüksek topuklu ve uzun çizmeler giydi.
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Barbadoslu şarkıcının bu elbisesi, takipçileri tarafından çarşafa benzetildi.
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Gerçek adı Robyn Rihanna Fenty olan şarkıcı, 20 Şubat 1988 Barbados doğumlu.
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Riri, festival kapsamında sahne alan Beyonce'nin konserini izledi.
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