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Yer: Beyoğlu! 16 yaşındaki çocuk dedikodusunun yapıldığını duyunca silahına sarılıp dehşet saçtı...

12.05.2024 11:18
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İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 16 yaşındaki bir çocuk, dedikodusunu yaptığı gerekçesiyle yaşıtı bir arkadaşını silahla vurdu. Korkunç olay sonrası genç bacağından vurulurken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı.

Yer: Beyoğlu! 16 yaşındaki çocuk dedikodusunun yapıldığını duyunca silahına sarılıp dehşet saçtı...

Olay, geçtiğimiz hafta Salı günü saat 16.00 sıralarında Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 16 yaşındaki A.K. isimli zanlı, mahallede arkasından konuştuğunu iddia ettiği arkadaşı M.N.T.'nin peşine düştü. Arkadaşını bir sokakta ulan A.K., silahını sarılarak kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu M.N.T. bacağından ve ayağından yaralanırken, saldırgan A.K. ise elinde silahla koşarak kaçtı. Saldırganın kaçtığı anlar ise kameralara yansıdı.

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16 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞITINI SİLAHLA VURDU

Olayın ardından ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında yaralı M.N.T. ambulansla, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Genci hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında yaralı M.N.T.’nin ifadesine başvuran Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

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SALDIRGAN YAKALANDI

Çalışmalar çerçevesinde saldırganın, emniyette 9 adet suç kaydı bulunan 16 yaşındaki A.K. olduğu tespit edildi. Şahsın gidebileceği yerlere baskın düzenleyen polis, onu olay yerine yakın bir sokakta olayda kullandığı silahla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan A.K. emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan A.K., “arkamdan konuşup dedikodumu yapıyordu. Ben de gördüğüm yerde vurdum” dedi. İşlemleri tamamlanan A.K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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(İHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu dedikodu
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