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Ringde 3 gün içinde ikinci ölüm

sesamos sesamos
SPOR  | 26.07.2019 05:44 | Son Güncelleme

Rus boksör Dadashev'in hayatını kaybetmesinin ardından, Arjantinli boksör Santillan da maç sırasında aldığı darbeler yüzünden yaşamını yitirdi.

Ringde 3 gün içinde ikinci ölüm

Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan (23), 5 gün önce ülkesinin San Nicolas kentinde yapılan süper hafif sıklet müsabakasında Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile karşılaştı.

Berabere biten maçta aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürülen Santillan, ameliyata alındı ancak verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Rus boksör Maxim Dadashev de Porto Rikolu Subriel Matias'a nakavtla kaybettiği maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.

(AA)

Rus boksör Maxim Dadashev maçtan 4 gün sonra hayatını kaybettiRus boksör Maxim Dadashev maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetti
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Anahtar Kelimeler:
Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan

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