Ringde 3 gün içinde ikinci ölüm

Arjantinli boksör Hugo Alfredo Santillan (23), 5 gün önce ülkesinin San Nicolas kentinde yapılan süper hafif sıklet müsabakasında Uruguaylı Eduardo Javier Abreu ile karşılaştı.
Berabere biten maçta aldığı darbeler nedeniyle hastaneye götürülen Santillan, ameliyata alındı ancak verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Rus boksör Maxim Dadashev de Porto Rikolu Subriel Matias'a nakavtla kaybettiği maçtan 4 gün sonra hayatını kaybetmişti.
(AA)
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