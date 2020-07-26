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Rip akıntısına kapıldı, hayatını kaybetti!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2020 18:46 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Karasu ilçesinde denize giren Esra Kürekçi (13), rip akıntısına kapıldı. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkarılan Kürekçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti.

Rip akıntısına kapıldı, hayatını kaybetti!

İstanbul’dan ailesiyle birlikte Sakarya’nın Karasu ilçesindeki yazlıklarına gelerek denize giren Esra Kürekçi, rip akıntısına kapılarak birden gözden kayboldu. Vatandaşlar ve cankurtaranlar, küçük çocuğun yardımına koşarak Kürekçi'yi denizden çıkardı. 112 Acil ekibi, çocuğa ilk müdahaleyi yaparak, Karasu Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Esra Kürekçi, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ailesi büyük üzüntü yaşarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
kalanlara sabır versin Allah
Allah ailesine sabır versin kimseye evlat acısı yaşatmasın
Allah rahmet eylesin daha 13 yaşında hiç yakışmıyor ölüm sana çok üzüldüm
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