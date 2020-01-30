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  4. 'Rise of Empires: Ottoman'da Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

'Rise of Empires: Ottoman'da Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 14:23 | Son Güncelleme

Fatih Sultan Mehmet'i ve İstanbul'un fethini farklı bir bakış açısıyla ele alan 'Rise of Empires: Ottoman' adlı belgesele Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi damga vurdu.

Başrollerini; Tuba Büyüküstün, Cem Yiğit Üzümoğlu, Selim Bayraktar, Birkan Sokullu, Osman Sonant, Tolga Tekin, Ushan Çakır, Damla Sönmez’in paylaştığı belgesel dizi 'Rise of Empires: Ottoman' geçtiğimiz hafta yayına girmişti.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethini konu alan altı bölümlük belgeselde yönetmen koltuğuna Emre Şahin oturuyor. Senaryonun Celal Şengör ve Emrah Safa Gürkan danışmanlığında; Kelly McPherson tarafından kaleme alınan, tarih ve kurgu türündeki Netflix'in Türk orijinal belgesel dizisi 24 Ocak'ta Netflix'te yayına girdi.

Dizide Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi Mara Hatun'u canlandıran Tuba Büyüküstün'ün hamam sahneleri dikkat çekti.

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Anahtar Kelimeler:
tuba büyüküstün, Rise of Empires: Ottoman, hamam sahnesi, fatih sultan mehmet, istanbul'un fethi,

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