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Rise Of Empires: Ottoman’ın yeni sezonu geliyor

18.08.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix yapımı Rise Of Empires: Ottoman belgesel dizisinin ikinci sezonu geliyor. Birçok başarılı oyuncuyu bir araya getiren ilk sezon altı bölümden oluşmuştu. İkinci sezonunun hangi dönemi konu alacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Rise Of Empires: Ottoman’ın yeni sezonu geliyor

Birçok ünlü oyuncuyu bir araya getiren Netflix yapımı Rise Of Empires: Ottoman adlı belgesel dizisinin devamının çekileceği duyuruldu.

Televizyon Gazetesi’nin haberine göre Karga Seven Pictures’ın geçen yıl 24 Ocak’ta Netflix’te seyirciyle buluşan altı bölümlük Rise Of Empires: Ottoman dizisinin ikinci sezonu için hazırlıklar başladı.

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Dizinin ilk sezonunda aralarında Cem Yiğit Üzümoğlu, Birkan Sokullu, Selim Bayraktar, Osman Sonant, Damla Sönmez, Tuba Büyüküstün ve Ushan Çakır’ın da olduğu çok sayıda ünlü oyuncu kamera karşısına geçmişti.

Senaryosu Kelly McPherson tarafından kaleme alınan dizinin anlatıcıları ise Charles Dance ve Halit Ergenç’ti. Belgesel tarzında olan dizi, Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş dönemini bitiren olay olan İstanbul’un Fethi ve Fatih Sultan Mehmet’i farklı bir açıdan ele alıp anlatıyordu.

RİSE OF EMPİRES: OTTOMAN KONUSU

Rise of Empires: Ottoman’ın ilk sezonunda Osmanlı İmparatorluğu’nun yükselme dönemini konu ediyordu. Fatih Sultan Mehmet olarak bilinen II. Mehmet’in destansı hikayesinin anlattığı dizide, Sultan II. Mehmet’in 13 yaşında tahta çıkmasının ardından masalsı yükselişi, Konstantinopolis’i devirmesi ve 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu’nun en önemli hükümdarlarından biri haline gelmesi konu ediliyordu.

Belgesel dizinin ikinci sezonunda hangi dönemin anlatılacağı ve hangi isimlerin rol alacağı henüz açıklanmadı.

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Netflix Birkan Sokullu Tuba Büyüküstün
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