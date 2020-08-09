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Rita Ora bikinisiyle takım maske taktı! 'Tatilde bile...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2020 15:20 | Son Güncelleme

Ibiza'da tatil yapan şarkıcı Rita Ora, mavi bikinisiyle verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı. Maske takarak koronavirüse karşı önlem alan Ora, paylaşımına "Tatilde bile maske takın" notunu düştü.

Rita Ora bikinisiyle takım maske taktı! 'Tatilde bile...'

İngiliz şarkıcı ve oyuncu Rita Ora, normalleşme adımlarının atılmasıyla soluğu Ibiza'da aldı. Geçtiğimiz günlerde şarkıcı sevgilisi Romain Gavra ile görüntülenen Ora, bikinili pozlarını sosyal medya hesabından yayınladı.
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Mavi bikinisiyle poz veren Rita Ora, koronavirüsten korunmak adına aynı desende maske takarak önlem almayı ihmal etmedi.
29 yaşındaki şarkıcı, paylaşımlarına "Tatilde bile maske takın" notunu düştü.
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Rita Ora'nın paylaşımları kısa sürede 87 binden fazla beğeni aldı.

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