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  4. Rita Ora çıplak selfie'sini çilekle sansürledi

Rita Ora çıplak selfie'sini çilekle sansürledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü şarkıcı bu kez, ayna karşısında verdiği çıplak pozu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

Rita Ora çıplak selfie'sini çilekle sansürledi

Instagram hesabı üzerinden yaklaşık 16 milyon kişiye ulaşan Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Rita Ora, yaptığı çıplak paylaşımla dikkat çekti. Ora, ayna karşısında çektiği çıplak selfie ile çok sayıda beğeni aldı.

Rita Ora, bu kez ayna karşısında verdiği çıplak pozu Instagram’ın hikayeler bölümünden paylaştı.

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Ayna karşısındaki çıplak selfiesi ile beğeni alan Ora çektiği karenin üzerine koyduğu çilek emojileri ile dikkat çekti.

Insragram hesabında 15,7 milyon takipçisi bulunan 29 yaşındaki şarkıcı Rita Ora, geçtiğimiz günlerde mavi bikinili pozunu takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Rita'nın paylaşımı 80 binin üzerinde beğeni ve binlerce yorum almıştı.


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